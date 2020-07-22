 

Восьми судьям Окружного админсуда Киева не могут передать повестки на допросы в НАБУ. Подозреваемые ушли в отпуск

22.07.2020, 21:40, Новости дня

Окружной административный суд Киева не может передать восьми своим судьям повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), потому что они в отпусках. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба суда.

В суде отметили, что 20 июля получили от НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченка, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.

“С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков”, – заявили в суде.

Об этих обстоятельствах Окружной административный суд Киева официально сообщил НАБУ, сообщается в релизе.

“В связи с этим считаем, что требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлено одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попытки применить меры обеспечения в указанных судей. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых”, – добавили в ведомстве.

17 июля в НАБУ уведомили, что вручили подозрение Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка.

18 июля Вовк заявил, что ему не сообщали о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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