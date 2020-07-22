Резкий рост акций Tesla принесли Илону Маску 2,1 млрд долларов

22.07.2020, 21:30, Новости дня

Гендиректор Tesla Илон Маск получит 2,1 млрд долларов после глобального роста акций компании, открыв вторую часть бонусного пакета на сумму в 55 млрд, сообщило издание Forbes.

«Маск, теперь пятый самый богатый человек в мире, открывает вторую часть бонусного пакета на сумму в 55 млрд долларов после астрономического роста стоимости акций компании, что позволит ему получить дополнительные 2,1 млрд долларов», – передает РИА «Новости» сообщение Forbes.

Отмечается, что Маск получил право на очередную часть вознаграждения от своей компании после того, как средняя рыночная капитализация Tesla за полугодие впервые превысила 150 млрд долларов.

К 15 июля с середины марта акции Tesla подорожали на 290%, а состояние Маска выросло на 20 млрд долларов.

Напомним, что 21 июля Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии журнала Forbes.