 

Резкий рост акций Tesla принесли Илону Маску 2,1 млрд долларов

22.07.2020, 21:30, Новости дня

Гендиректор Tesla Илон Маск получит 2,1 млрд долларов после глобального роста акций компании, открыв вторую часть бонусного пакета на сумму в 55 млрд, сообщило издание Forbes.

«Маск, теперь пятый самый богатый человек в мире, открывает вторую часть бонусного пакета на сумму в 55 млрд долларов после астрономического роста стоимости акций компании, что позволит ему получить дополнительные 2,1 млрд долларов», – передает РИА «Новости» сообщение Forbes.

Отмечается, что Маск получил право на очередную часть вознаграждения от своей компании после того, как средняя рыночная капитализация Tesla за полугодие впервые превысила 150 млрд долларов.

К 15 июля с середины марта акции Tesla подорожали на 290%, а состояние Маска выросло на 20 млрд долларов.

Напомним, что 21 июля Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии журнала Forbes.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Сутки на Донбассе: девять обстрелов, один раненый украинский военнослужащий

06.06 / Запланировано точечное извлечение нефтепродуктов с места разлива в Норильске

29.06 / Мутации коронавируса не делают его более заразным – исследование

26.06 / Путин поблагодарил президента Киргизии за визит на парад Победы

26.06 / Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

18.05 / Обозреватель Le Monde – сегодняшняя Франция похожа на Болгарию 90-х — только о свободе уже не мечтают

01.06 / Третья экспертиза по делу “Седьмой студии” оценила ущерб государству в 129 млн рублей. Предыдущая экспертиза хищений не нашла

22.05 / ЛНА заявила о нарушении Турцией оружейного эмбарго

26.05 / «Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

21.07 / “Полчаса дал. Уже меньше осталось”. Луцкий террорист потребовал, чтобы Зеленский выступил с видеообращением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска