СБУ задержала предполагаемого заказчика убийства Захарченко

22.07.2020, 20:48, Новости дня

Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу по делу о незаконном обращении с оружием. В ДНР его обвиняли в убийстве экс-лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СБУ.

В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что установили имена ряда причастных к убийству Захарченко. Сообщалось, что заказчиком убийства был человек под позывным «Швед», которым оказался Андрей Байдала – агент 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Следователи ДНР установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.