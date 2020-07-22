 

Губернатор Токио призвала жителей оставаться дома во время длинных выходных

22.07.2020, 20:19, Новости дня

Губернатор Токио Юрико Коикэ в среду попросила жителей остаться дома в течение предстоящих четырехдневных выходных, поскольку в столице наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19.

Как сказала Коикэ в ходе пресс-брифинга, число случаев заражения в городе превысило 10 000. Отметив, что потребуется научный анализ, чтобы определить, идет ли речь о второй волне вируса, губернатор рекомендовала всем подготовиться к этому.

В среду в Токио зафиксировали 238 новых случаев, что ниже рекордного суточного показателя, достигнутого в прошлую пятницу (293 случая), однако второй день подряд число заболевших превышает 200 человек. Трехзначные показатели в городе фиксировали весь июль, за исключением двух дней.

Говоря о предстоящих длинных выходных, Коикэ призвала жителей Токио, в особенности пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, «по возможности воздерживаться от прогулок». Выходные в Японии начинаются в четверг. Изначально они были приурочены к Олимпийским играм, которые должны были начаться в пятницу, но были отложены до следующего года.

В Японии не вводили полный карантин, однако власти просили закрыть предприятия и отправить сотрудников на удаленную работу. С апреля в стране действовал режим чрезвычайного положения, который недавно постепенно свернули.

Всего в стране зарегистрировано около 26 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и около 1000 смертей.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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