 

«Автомобилисты России» посчитали несправедливым законопроект о «гаражной амнистии»

22.07.2020, 18:16, Новости дня

Закон о «гаражной амнистии» нужно было вводить гораздо раньше, когда только начали сносить гаражи, а сейчас это выглядит крайне несправедливым, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддерживает законопроект о «гаражной амнистии», поскольку и сам когда-то не смог удержать свое место для машины. По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы автомобилисту удалось оформить свой гараж.

«Получится крайне несправедливо. Ведь огромное число людей уже пострадало, их лишили права оформить свой гараж, сейчас уже это сделать будет невозможно. Поэтому я думаю, что многие будут просто обижены. Мне кажется, что можно сделать простой и доступный порядок оформления этих гаражей, но не думаю, что сейчас уже это актуально», – говорит Похмелкин.

Он объясняет, что данная инициатива проста и понятна, но ведь если встать на место тех людей, у которых снесли гараж года три назад, а таких большинство, толка от этого закона будет мало. Ведь никто ничего не вернет и не возместит пострадавшим автовладельцам.

«Очень спорное предложение. Если бы хотя бы с самого начала так было сделано, то была бы польза. А сейчас-то что? Столько лет прошло, так много людей пострадало, и вдруг на какой-то стадии решили остановиться. Такое ощущение, что это в чьих-то конкретных интересах вводится, а не для того, чтобы защитить право собственности автовладельцев», – считает Похмелкин.

В феврале газета ВЗГЛЯД рассказывала, что же такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж.





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