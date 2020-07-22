 

Блогер: Приоритет врио главы Иркутской области Кобзева – вернуть доверие к власти

22.07.2020, 17:53, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев решил участвовать в выборах на пост главы региона под лозунгом «вернуть доверие людей к власти», пишет блогер «Неколчак».

«Вернуть доверие людей к власти» – основной приоритет, который обозначил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на открытии штаба общественной поддержки его кандидатуры на выборах», – отметил блогер в своем телеграм-канале.

Он привел одно из высказываний Кобзева, говорящее о его намерениях на предстоящих выборах.

«В Иркутской области надо навести порядок и вернуть доверие людей к власти!». Но сколько сложной работы скрыто и предстоит за простотой этой формулировки! Работы, которую власть должна делать ежедневно и кропотливо. Открыто и честно, соотнося каждое свое решение, каждый свой шаг с мнением и нуждами наших граждан», – говорится в цитате.

По мнению «Неколчака», в подобной парадигме будет проходить избирательная кампания Кобзева.

«Де-факто Кобзев в очередной раз обозначает образ «человека дела», для которого важно запомниться не красивыми лозунгами, а реальными делами, и поэтому прямо признает, что для этого ему нужно консолидировать все ресурсы области», – отметил автор канала.

Также он обратил внимание на другую фразу, сказанную врио губернатора, в который основной ценностью Иркутской области называются «не нефть, не газ, не лес, не земля, а именно жители» региона. «Деятельное служение власти обществу, а не собственному кошельку или капиталу – вот основа для восстановления доверия и консолидации всех здоровых сил Иркутской области», – сказал Кобзев.

«Неколчак» добавил, что в этих словах содержатся «четкие, и простые смыслы», понятные большинству жителей региона.

В комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявлял, что после руководства регионом коммунистом Сергеем Левченко, в Иркутской области необходимо было фактически заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий, к чему и приступил Кобзев.





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