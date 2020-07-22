Волочкова пришла в суд в шубе

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22.07.2020, 17:30, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова в платье и шубе пришла в суд по делу о ее проходе в закрытый на карантин поселок Дивеево, сообщают СМИ.

Волочкова перед заседанием заявила, что не желает общаться с прессой, передает РЕН-ТВ.

«Я здесь не на пресс-конференции. Журналисты, какими бы они не были порядочными людьми, все равно все коверкается», – добавила она. Балерина также поинтересовалась, нравится ли окружающим ее маска в стразах.

Напомним, Волочкова тайно приезжала в закрытое на карантин село Дивеево и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им «связями», оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».

При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес. Волочкову оштрафовали. В региональном управлении МВД подчеркнули, что людей, которые пытаются въехать в Дивеево, останавливают на постах контроля.





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