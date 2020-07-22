США пообещали за информацию о двух украинских хакерах награду в 2 млн долларов

22.07.2020, 16:30, Новости дня

Госдепартамент США пообещал награду до 2 млн долларов за информацию, которая позволит задержать двух украинцев Артема Радченко и Александра Еременко, подозреваемых в киберпреступности, говорится в заявлении ведомства.

Вознаграждение до 1 млн долларов полагается за каждого из граждан Украины, которые разыскивается «за участие в транснациональной организованной преступности», в том числе в киберпреступности, передает «Интерфакс».

Обоим в январе предъявлены обвинения в мошенничестве по 16 пунктам – они якобы взломали систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по безопасности и обмену (SEC), похитив тысячи файлов, проданных с целью получения прибыли.

В 2018 году в Европе по запросу США арестовали украинских хакеров, которых подозревали во взломе более 120 американских компаний.