США нарастили поставки нефти в Европу

22.07.2020, 16:08, Новости дня

США в июле нарастили поставки нефти в Европу, пытаясь вытеснить других поставщиков, включая российских, экспортирующих нефть марки Urals, пишут СМИ со ссылкой на трейдеров.

США нарастили отгрузки нефти впервые с начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, поставки выросли на 600 тыс. тонн по сравнению с июнем, до порядка 3,1 млн тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

При этом РФ осталась в рамках сделки ОПЕК+, в результате чего ее поставки снизились с мая и упали до минимального значения за 20 лет. При этом у европейских НПЗ наметился дефицит сырья, предприятия начали страдать от резкого падения маржи в связи с высокой конкуренцией за партии местных сортов.

«Американская нефть давит на местные сорта. Но как только они (цены – прим. ВЗГЛЯД) снижаются, экспортеры еще больше режут планы поставок. Трейдеры опять на нервах платят премии. Но нефти все меньше и меньше», – сообщил трейдер на рынке Urals.

В среду мировые цены на нефть снизились из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.

Ранее СМИ сообщили, что Китай распродал порядка 1 млн баррелей нефти из своих резервуаров на международном рынке.