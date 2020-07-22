Боевики на Донбассе с помощью беспилотника ранили двух украинских военных – штаб ООС

22.07.2020, 16:06, Новости дня

Боевики на Донбассе 22 июля с помощью беспилотника ранили двух украинских военных. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Против военнослужащих ВСУ в Богдановке Донецкой области российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Двое военных, получившие осколочные ранения, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Силы ООС открыли по боевикам ответный огонь. Потери противника уточняются.

Сьогодні, 22 липня, збройні формування РФ вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 22. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.