Палата представителей одобрила свою версию оборонного бюджета

22.07.2020, 15:54, Новости дня

Палата представителей приняла свою версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону – законопроект стоимостью 740 миллиардов долларов, формулирующий политику Пентагона.

Президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето, если документ, который поступит ему на подпись, будет содержать положение о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов.

Возглавляемая демократами палата поддержала законопроект 295 голосами «за» при 125 «против», что открыло путь к переговорам с подконтрольным республиканцам Сенатом о компромиссной версии законопроекта, который Трамп затем подпишет или наложит вето.

Ранее во вторник Белый дом официально заявил, что Трамп наложит вето на законопроект, если он потребует от министерства обороны удалить имена генералов Конфедерации с названий американских военных баз.

«Раздел 2829 является частью последовательных усилий по вычеркиванию из истории страны людей, которые не соответствует постоянно меняющимся стандартам поведения», – заявил Белый дом, одновременно выразив сожаление по поводу «левой культурной революции».

Белый дом также выразил несогласие с положениями одобренного Палатой представителей документа, в которых он увидел посягательства на полномочия Трампа, включая ограничения на использование финансовых средств в войне в Афганистане и на использование войск Национальной гвардии внутри США.

Лидеры некоторых штатов и муниципалитетов возражали против недавних развертываний подразделений Национальной гвардии во время антирасистских демонстраций.

Возглавляемый республиканцами Сенат на этой неделе обсуждает свою версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону. Законопроект Сената также включает план переименования таких баз, как Форт-Брэгг и Форт-Беннинг, названных в честь людей, воевавших против войск США во время Гражданской войны 155 лет назад.

Их имена, как и памятники людям, которые были рабовладельцами или сражались на стороне сторонников рабства, стали мишенями для участников протестов против полицейской жестокости в США и во всем мире, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в мае.

Трамп назвал протестующих «анархистами и агитаторами».

Во вторник Сенат отклонил поправку к законопроекту, запрещающую Пентагону передавать местной полиции военную технику, которая использовалась против демонстрантов.

Представитель Пентагона выразил надежду, что Конгресс и Белый дом урегулируют свои разногласия.

Конгресс принимал Закон об ассигнованиях на национальную оборону 59 лет подряд. Это один из немногих крупных законопроектов, который считается «обязательным для принятия», поскольку он регулирует все – от повышения жалований и пособий военнослужащим до количества закупаемых самолетов и того, как лучше всего конкурировать с такими соперниками, как Россия и Китай.

Палата представителей Конгресса США также единогласно одобрила поправки об ужесточении санкций против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Их также внесли в проект оборонного бюджета.

Принятые законодателями поправки направлены на ужесточение уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.

Сам же проект военного бюджета страны должен быть утвержден Сенатом.

Санкции против строительства газопроводов были введены в конце 2019 года. В 2020 году их предложили ужесточить.