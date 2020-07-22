В Эстонии оценили значение Олимпиады-80 в Таллине

22.07.2020, 15:53, Новости дня

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа рассказал о том, что соревнования по парусному спорту московских Олимпийских игр – 1980, которые прошли в Таллине, принесли популярность этому виду спорта в Эстонии.

«Я был в Таллине и в связи с выполнением рабочих обязанностей частично видел соревнования с вертолета», – сказал Сыырумаа. «Я чувствовал гордость быть с Эстонией одной частью международной жизни», – приводит его слова ТАСС.

«Эстония и в дальнейшем продолжила завоевывать медали в парусном спорте на Олимпийских играх. Олимпийская регата в Таллине, безусловно, сыграла в этом свою роль», – сообщил президент Эстонского комитета.

Он отметил, что парусный спорт по-прежнему пользуется популярностью в Эстонии.

«Эстонцы – морской народ, и это отражено как в профессиональном, так и в народных видах спорта. Эстонские яхтсмены соревновались во многих Олимпийских играх, мы завоевали несколько медалей в олимпийском парусном спорте. Парусный спорт в открытом море пользуется в народе большой популярностью, и все больше и больше детей также находят путь к парусному спорту», – сообщил Сыырумаа.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что бойкот Олимпийских игр 1980 года в СССР, объявленный некоторыми странами, стал ошибочным решением.