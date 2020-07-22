 

В Челябинской области откроются 32 новых «Точки роста»

22.07.2020, 15:53, Новости дня

В школах Челябинской области в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году откроются 32 центра образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точек роста».

Их главными задачами «Точек роста» являются развитие сельских школ и обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, сообщается на сайте правительства региона.

К работе в «Точках роста» готовятся и педагоги Южного Урала. Почти 160 сельских учителей уже прошли повышение квалификации в онлайн-формате, освоив курс «Гибкие компетенции проектной деятельности». Впереди педагогов ждет очный этап повышения квалификации, учителя пройдут сессии по хард-компетенциям, в ходе которых они на практике смогут отработать новые профессиональные компетенции.

Новые образовательные центры позволят школьникам изучать «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ» с помощью современного оборудования, а после уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы, вести медиапроекты.

Каждый центр будет оснащен современным учебным оборудованием, включая интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, видеокамеру, тренажер-манекен и средства оказания первой помощи.

Кроме того, предполагается использование инфраструктуры центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.





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