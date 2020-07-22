Глава ПФР пообещал Путину выполнить все социальные обязательства в этом году

22.07.2020, 15:48, Новости дня

Пенсионный Фонд РФ в 2020 году выполнит все свои обязательства, сообщил глава ПФР Максим Топилин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, ведется очень серьезная работа по выплатам соцпособий на детей, индексированию выплат опекунам, а также выплатам членам семей десантников 6-й воздушно-десантной роты и участникам боевых действий – ополченцев Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Глава ПФР также заявил, что выплаты к 75-летию Победы были осуществлены в мае, как и планировалось.

«Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, – это, конечно, выплаты к 75-летию Победы. Первый раз такой размер выплаты – 75 тыс. рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и труженикам тыла – 50 тыс. рублей. Все они были осуществлены в мае, как и планировали, как вы поручали», – доложил он.

Так, выплаты получили 454,6 тыс. ветеранов и 577,6 тыс. тружеников тыла.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что для своевременного получения пособий должны качественно работать современные сервисы для подачи заявлений и получения выплат.

«Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться», – отметил глава государства.

Как отчитался Топилин, «бюджет исполняется», ПФР сейчас «выполняет все свои финансовые обязательства»,

«Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился, введены новые льготы в поддержку и малому бизнесу, пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались в неблагоприятной ситуации», – отметил глава ПФР.

Топилин также рассказал об эксперименте с введением электронной трудовой книжки.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация «находится в тесном контакте с Правительством», на его полном контроле.

«Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с Министерством труда, с Правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены», – добавил он.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 тыс. 496 рублей.

ПФР в конце прошлого года пообещал увеличение пенсий в 2020 году. Кроме того, глава ведомства Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.

Кроме того, в декабре в Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году планируется перевод трудовых книжек в электронный вид, для перехода на эту систему работникам нужно будет написать заявление. При этом работники, которые начнут работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую.