Черноморский флот установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

22.07.2020, 15:16, Новости дня

Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно- морских сил (ОВМС) НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020, заявили в Национальном центре управления обороной России.

«Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020», – передает ТАСС сообщение центра.

Уточняется, что активная фаза учений ведется в северо-западной части Черного моря, в них участвуют корабли и авиатехника ВМС США и стран-партнеров Вашингтона.

Шестой флот ВМС США ранее сообщал, что эсминец «Портер» прибыл в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze–2020.