«Президентские» выплаты получили родители более 90% детей

22.07.2020, 15:08, Новости дня

Дополнительные выплаты на детей до 16 лет в РФ выплачены около 90% потенциальных получателей, сообщил глава Пенсионного фонда Максим Топилин.

«Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам – это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата – уже более 90%», – передает его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что по стране на «детскую» выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывают 28 млн детей до 16 лет.

«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», – заключил Топилин.

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин перечислил 555 млрд рублей или 99% всех средств, выделенных на дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне ситуации с коронавирусом.

В мае президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, а в конце июня предложил выплатить ее еще раз по 10 тыс. рублей.