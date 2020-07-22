 

«Президентские» выплаты получили родители более 90% детей

22.07.2020, 15:08, Новости дня

Дополнительные выплаты на детей до 16 лет в РФ выплачены около 90% потенциальных получателей, сообщил глава Пенсионного фонда Максим Топилин.

«Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам – это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата – уже более 90%», – передает его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что по стране на «детскую» выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывают 28 млн детей до 16 лет.

«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», – заключил Топилин.

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин перечислил 555 млрд рублей или 99% всех средств, выделенных на дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне ситуации с коронавирусом.

В мае президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, а в конце июня предложил выплатить ее еще раз по 10 тыс. рублей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Путин и Собянин пообещали повторить празднования 75-летия Победы после окончания эпидемии коронавируса: с парадом и “Бессмертным полком”

05.07 / В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

30.06 / Политолог связал мнение россиян о поправках в Конституцию с беспорядками в США

31.05 / Беспорядки в США. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов

21.05 / Экс-тренер Поветкина описал Россию словами «холодно» и «депрессивно»

12.05 / Оформление нейтрального статуса для легкоатлетов сделали платным

20.05 / Зеленский: Мощный ли Аваков министр? Да

02.06 / Трамп вновь призвал к более решительному подавлению беспорядков

10.06 / ТЦ и летние веранды кафе в Подмосковье собрались открыть до выходных

05.06 / Гейтс рассказал, собирается ли чипировать население Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска