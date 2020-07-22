 

В РФ собрались отказаться от «лекарства Трампа» от коронавируса

22.07.2020, 15:08, Новости дня

Гидроксихлорохин неэффективен против коронавируса, его, вероятно, исключат из методических рекомендаций российского Минздрава, сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог министерства Сергей Авдеев.

«Наверное, скоро этот препарат [гидроксихлорохин] мы исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии. Препарат не показал какую-либо эффективность», – приводит слова эксперта ТАСС.

Он пояснил, что, согласно результатам недавнего британского исследования, летальность после применения этого препарата при заболевании коронавирусом не изменилась.

Также из рекомендательных списков ведомства из-за неэффективности могут исключить лопинавир/ритонавир.

Пульмонолог уточнил, что недавними исследованиями была доказана эффективность ремдесивира. Этот препарат снижает период репликации вируса. В свою очередь, дексаметазон, снижает летальность у тяжелых пациентов. «Здесь масса аспектов. Дозы этого лекарства небольшие. Время использования лекарства – не рано и не поздно. И спектр тяжести пациентов – либо на кислороде, либо на искусственной вентиляции легких», – сказал Авдеев.

На данный момент в РФ для лечения коронавируса применяют антицитокиновую терапию, препараты и направленные на рецепторы интерлейкина 6.

Эффективность данного препарата стала широко обсуждаться в СМИ после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что принимал гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса после случаев коронавирусной инфекции в Белом доме. При этом лекарство раскритиковали сначала китайские ученые, затем и их британские коллеги.

В конце июня в США решили остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

В начале июля ВОЗ приостановила тестирование гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках поиска лекарства от нового коронавируса.





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