Карантин в Украине продлили до конца лета

22.07.2020, 15:01, Новости дня

Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 22 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Это новое постановление. Его внедрение предлагается с 1-го по 31 августа 2020 года. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах-районах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19″, – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По словам министра, уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных.

“Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%”, – сказал он.

Министр отметил, что когда нет превышений, то область и все ее районы будут находиться в “зеленой” зоне, в которой действуют такие ограничения:

в общественных зданиях обязательно ношение маски или респиратора;

проведение массовых мероприятий разрешено с наполненностью не более одного человека на 5 м²;

в кинотеатрах или театрах наполненность не должна превышать 50%;

перевозка пассажиров разрешена только на сидячих местах.

“Регионы, которые постоянно находятся в “зеленой” зоне, не нуждаются во вмешательстве или усилении противоэпидемических мер на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в “желтый”, “оранжевый” или “красный”, – добавил министр.

Проект поддержали с доработкой в однодневный срок.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 60 995, из них 1534 – умерли.