Белоруссия возобновила импорт украинской электроэнергии

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22.07.2020, 14:53, Новости дня

Импорт электроэнергии с Украины в Белоруссию возобновлен, сообщила пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович.

«Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем наших стран», – передает ее слова ТАСС.

До этого в среду пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» сообщила о начале экспорта электроэнергии с украинских АЭС в Белоруссию.

В марте глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии.





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