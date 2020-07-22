 

Экс-главе карельского «Мемориала» вынесли приговор по делу о педофилии

22.07.2020, 14:48, Новости дня

Вынесен приговор бывшему руководителю карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

«Предварительно, срок наказания определен – три года и шесть месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», – цитирует Ануфриева РИА «Новости».

Адвокат не стал уточнять детали приговора.

Обвинение запросило в суде 15 лет лишения свободы для Дмитриева. Защита настаивала на оправдательном приговоре, при этом не отрицая хранения оружия у подзащитного.

В апреле 2018 года горсуд Петрозаводска оправдал Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке, виновным его признали в хранении частей огнестрельного оружия. Однако в июне Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Позже его задержали в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, объединив два уголовных дела в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту выступали Союз журналистов Карелии и известные в РФ деятели культуры.





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