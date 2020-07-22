Британский министр не видит свидетельств российского вмешательства в «Брексит»

22.07.2020, 14:46, Новости дня

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил в среду, что нет никаких свидетельств вмешательства России в референдум по «Брекситу» и что британские разведчики не сводили глаз с России.

«Должны быть свидетельства существования проблемы, которых нет», – заявил Шэппс телекомпании Sky, когда его спросили, должно ли проводиться дальнейшее расследование возможного российского вмешательства в референдум о выходе из ЕС.

Комитет по разведке и безопасности британского парламента заявил в докладе, опубликованном во вторник, что открытые источники указывают на то, что Россия пыталась повлиять на кампанию вокруг «Брексита», но веских доказательств представлено не было.

«Не думаю, что этот тот случай, когда разведслужбы отводили глаза», – сказал Шэппс.