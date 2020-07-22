Минздрав усомнился в завершении первой волны коронавируса

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22.07.2020, 14:30, Новости дня

Первая волна вспышки коронавирусной инфекции в РФ пока не завершилась, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Эпидемический процесс продолжает развиваться, и говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится», – передает ТАСС его слова.

Ранее академик РАН, советник директора Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев рассказал, что ситуация с распространением коронавируса не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России. Выяснилось, что они не претерпели значительных изменений за время циркуляции вируса в стране.





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