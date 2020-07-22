Учёные доказали — женщины во главе государств справляются с пандемией лучше мужчин

22.07.2020, 13:18, Новости дня

В странах, возглавляемых женщинами, смертность от коронавируса оказалась в 4,4 раза меньше, чем в государствах, во главе которых стоят мужчины, пишет Ouest-France cо ссылкой на результаты исследования, проведённого международной группой учёных. По словам специалистов, этот феномен объясняется более быстрой реакцией женщин-руководителей на раннем этапе распространения вируса, а также более справедливым общественным устройством в странах под руководством женщин.



Reuters

В странах, возглавляемых мужчинами, от коронавируса умирают в 4,4 раза чаще, чем в странах, которыми управляют женщины, пишет Ouest-France cо ссылкой на результаты исследования, проведённого международной группой учёных.

Исследование, проведённое под руководством Тринити-колледжа в Дублине, было опубликовано 15 июля на сайте Research Gate. В нём рассматривались 10 стран, возглавляемых женщинами, и 25 стран, где главой государства является мужчина.

Если рассматривать цифры за период с 31 декабря 2019 года по 11 июня 2020 года, можно увидеть, что показатель добавочной смертности в странах, возглавляемыми мужчинами в среднем равен: 21 на миллион жителей, а в странах, возглавляемых женщинами — 4,8 на миллион жителей, то есть, в 4,4 раза меньше.

Кроме того, исследование показывает, что страны, которыми управляют женщины, действовали более эффективно и быстро, что помогло «сгладить» кривую роста заболеваемости и добиться более низкого пика по сравнению со странами, возглавляемыми мужчинами.

Как отмечает издание, благодаря этому, многие женщины во власти, такие как премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, канцлер Германии Ангела Меркель и глава датского правительства Метте Фредериксен стали свидетелями того, как мир приветствовал их усилия в борьбе с пандемией. При этом, странами с наибольшим числом смертей, стали государства, во главе которых стоят мужчины — США, Великобритания и Бразилия.

По мнению исследователей, разница объясняется тем, что женщины-руководители быстрее проводили консультации и приняли меры в борьбе с эпидемией. «И наоборот, большинство правительств, возглавляемых мужчинами, недооценивали ранние предупреждения и ответили на кризис со значительным опозданием», — добавляет один из авторов исследования Лука Коссайм.

Второе объяснение, на взгляд исследователей, заключается в том, что «в большинстве стран, возглавляемых женщинами, особое внимание уделяется социальному равенству, человеческим потребностям и щедрости». «Эти общества более восприимчивы к политическим программам, которые ставят социальное и экологическое благополучие в Центр государственной политики»,— утверждается в исследовании.