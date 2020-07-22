Луцкий террорист несколько минут ждал, пока его арестуют

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22.07.2020, 13:18, Новости дня

В интернете появилось видео задержания мужчины, который накануне захватил заложников в украинском Луцке. Как передаёт «112 Украина», на кадрах видно, как террорист сам вышел из автобуса и несколько минут ожидал своего ареста, а штурм полицейскими начался только потом.


Reuters

В сети появились кадры с процессом задержания Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с заложниками в городе Луцк. Как передаёт «112 Украина», на видео видно, как террорист несколько минут ожидал своего ареста, а штурм полицейскими автобуса начался потом. 

Тут нам скинули ще один відос із Луцьку. Кажуть, що це і було справжнє затримання терориста. Якось максимально дивно і дуже не схоже на правду, як гадаєте?

Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 21 июля 2020 г.

«Здесь нам сбросили ещё один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?» — прокомеентировал видео портал Киев оперативный.

В Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского также размещено подобное видео, однако снятое под другим ракурсом. И оно свидетельствует, что террорист действительно решил сдаться добровольно, при этом ожидал примерно 2 минуты, когда к нему подойдут полицейские, чтобы его задержать.

«Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм», — комментирует журналист процесс ареста преступника.

Ранее, по итогам двух спецопераций «Заложник» и «Бумеранг», проведенных в Луцке в день инцидента, было обнародовано видео, на котором показан штурм правоохранителями автобуса с захваченными людьми, однако не видно, как задерживают самого преступника.

Как напоминает канал, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками. Злоумышленник сам звонил родственникам заложников, чтобы те связались с журналистами и передали его требования. СМИ сообщали о нескольких взрывах возле автобуса с заложниками. Уже вечером правоохранители смогли договориться об освобождении хотя бы нескольких заложников. Террорист отпустил беременную женщину, пенсионерку и подростка. Впоследствии он согласился освободить всех заложников и сдался.





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