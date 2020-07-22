Москвича обвинили в убийстве таксиста

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22.07.2020, 13:16, Новости дня

Жителя Москвы обвинили в нападении и убийстве водителя такси в подмосковной деревне Семенково, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 26 июня обвиняемый, находясь на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа, из корыстных побуждений, с целью завладения автомобилем водителя такси, надел на последнего наручники и произвел в него выстрелы из огнестрельного оружия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таксист умер на месте преступления, обвиняемый скрылся с места на автомобиле погибшего.

Обвиняемый отказался давать показания, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи опросили свидетелей, провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, криминалистическая, молекулярно-генетическая, компьютерно-техническая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, проведены обыски по месту жительства обвиняемого.

«Ход расследования уголовного дела заслушивался на заседании аналитической группы по уголовным делам о нераскрытых преступлениях. Помимо этого, проводится комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», – заключили в ведомстве.

В середине июня в Москве женщину задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в ходе пьяной ссоры. По версии следствия, женщина в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанесла несколько ударов ножом своему сожителю, после чего причинила множественные ножевые ранения его знакомому.





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