Уголовное дело против Ефремова поступило в суд

22.07.2020, 11:53, Новости дня

Уголовное дело актера Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, поступило в Пресненский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Дело было зарегистрировано судом сегодня (22 июля – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь.

С момента возбуждения дела до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок и компенсацию в размере 40 млн рублей.