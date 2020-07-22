 

Уголовное дело против Ефремова поступило в суд

22.07.2020, 11:53, Новости дня

Уголовное дело актера Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, поступило в Пресненский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Дело было зарегистрировано судом сегодня (22 июля – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь.

С момента возбуждения дела до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок и компенсацию в размере 40 млн рублей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / МАУ открыла в аэропорту Борисполь лабораторию для тестирования на COVID-19

05.07 / Следователям Генпрокуратуры давали показания и президент Кучма, и президент Ющенко без всяких шумовых эффектов – Кравчук

19.06 / «Обиженный занудный дурак» — Трамп ответил на обвинения со стороны Болтона

22.06 / Курс доллара опустился ниже 69 рублей

18.07 / “Ситуация очень тревожная”. Активист сообщил, что в Крыму обмелели два водохранилища

28.05 / Гордон ответил Соловьеву: Вов, не ссы!

09.07 / Врач в Петербурге осужден за изнасилование пациенток под наркозом

03.07 / США намерены ввести санкции против Пекина из-за ограничения автономии Гонконга

11.06 / Премьер Украины оценил возможность поставок воды в Крым

08.07 / В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска