Главе Агентства США по глобальным медиа запретили менять руководство курируемой организации
22.07.2020, 11:35, Новости дня
ВАШИНГТОН – Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне запретил новому руководителю Агентства США по глобальным медиа (USAGM) назначать руководителей финансируемой правительством организации, которая поддерживает свободу Интернета в мире с помощью технологий.
Федеральный апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции, запретив главе USAGM Майклу Пэку менять руководство Фонда открытых технологий (Open Technology Fund) – одного из нескольких глобальных медиа-агентств, которые находятся в его ведении.
Решение апелляционного суда носит временный характер и будет действовать до рассмотрения по существу иска, оспаривающего попытку Пэка трансформировать правление Фонда открытых технологий.
По-видимому, решение означает восстановление прежнего состава правления на период судебного процесса.
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