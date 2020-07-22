Открыт новый процесс формирования тектонических плит

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22.07.2020, 9:01, Новости дня

Международная команда ученых выдвинула гипотезу, согласно которой тектонические плиты образовались по причине нагрева Земли.

Во время нового исследования ученые разработали модель, согласно которой расширение Земли вызвала его миллиарды лет назад недавно сформировавшаяся оболочка, которая стала нагреваться. Это стало причиной разрушения, в результате которого стали образовываться тектонические плиты.

Чтобы продемонстрировать самоорганизующийся механизм разрушения, ученые использовали трехмерные модели сферических оболочек. Ученым еще предстоит выяснить, по какой причине произошла потеря тепла: из-за проводимости или по причине извержений вулканами лавы.





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