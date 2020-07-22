Пушков отреагировал на призыв США к РФ прекратить разработку «летающих Чернобылей»

22.07.2020, 8:30, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на призыв США к РФ прекратить работу над крылатыми ракетами с ядерной энергетической установкой.

Пушков написал в Twitter: «А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что – гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие Судного дня».

Он подчеркнул, что США нужно «не указывать России, над чем работать или нет», а «думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями».

«Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-III и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», – подытожил сенатор.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработки новейших видов ракет с ядерным двигателем, которые он назвал «летающим Чернобылем».