 

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

22.07.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.

По состоянию на 8.04 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% – до 43,97 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,33% – до 41,76 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,93% – до 41,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июля подскочили на 7,5 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что статистика должна показать сокращение запасов за неделю на 2,1 млн баррелей.

Трейдеры также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа о вероятном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Штатах выявили 3,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тыс. человек. Во всем мире число заражений превышает 14,7 миллиона, более 610 тыс. пациентов умерли. Опасения по продолжению пандемии в США усиливают беспокойство за перспективы восстановления мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.

«Прогноз по нефтяному спросу получил двойной удар: с тем, что может стать сильнейшим ростом запасов с конца мая… и брифингом Трампа о вирусе», – прокомментировал Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойа.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Предварительный список: Европа собирается отрыть границы для жителей 18 стран

21.06 / В самолете МАУ во время рейса в Канаду погибли 38 щенков. Украинская полиция открыла дело

19.05 / Белорусских оппозиционеров обвинили в намерении заразить коронавирусом работников ЦИК

01.06 / Торговые центры Москвы возвращаются к работе

08.06 / Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

14.07 / Пресс-брифинг в Белом доме: президент выступает за закон и порядок

16.06 / В РФ подтвердили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

13.06 / Степанов назвал причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в Украине

16.05 / Турция открывает въезд россиянам для лечения

17.07 / Шестая годовщина крушения MH17. В США призвали РФ сотрудничать со следствием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска