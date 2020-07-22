Названы сроки начала массового создания вакцины от COVID-19 в России

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22.07.2020, 8:08, Новости дня

Организация массового производства и изготовление большого количества вакцины от новой коронавирусной инфекции в РФ начнется не раньше, чем через полгода, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

Волчков заявил, что для организации производства вакцины по всем стандартам нужен год, но «если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что самое сложное – организовать и запустить промышленное производство вакцины, «возможно, для этого потребуется создавать совершенную новую инфраструктуру, но до сегодняшнего дня ничего не сообщалась о строительстве промышленных мощностей для производства препарата от COVID-19».

«Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае, официально об этом не говорят», – отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Напомним, Минобороны РФ и Исследовательский центр имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

После стало известно, что у всех добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу.





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