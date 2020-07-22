Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»

22.07.2020, 7:48, Новости дня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он способствовал распространению коронавируса.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, Пелоси отметила: «Думаю, в сегодняшнем выступлении президент, отметив необходимость ношения масок, признал допущенные ошибки». По ее мнению, американский лидер ранее не принял необходимых мер в свете распространения инфекции.

«По сути ясно, что это вирус Трампа», – передает ТАСС со ссылкой на CNN слова Пелоси.

По ее мнению, главе администрации США следовало с самого начала пандемии посещать публичные мероприятия в защитной маске. Как она подчеркнула, Трамп не делал этого, чем подавал плохой пример согражданам.

«То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа», – полагает спикер Палаты представителей.

Напомним, Трамп не раз отказывался надевать маску.

В среду Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США и рассказал, что носит маску. Однако выступал президент США без нее.



