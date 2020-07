Канье Уэст спросил у поклонников, идти ли ему в президенты

22.07.2020, 7:48, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст в Twitter опубликовал список треков из предстоящего альбома и спросил подписчиков, стоит ли ему стать кандидатом в президенты.

«2020VISION или, может, «24… Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или не?», – передает РИА «Новости» пост Уэста в Twitter, прикрепившего к посту фото со списком названий композиций.

#2020VISION or maybe ‘24

I guess all black people supposed to vote on Biden? Y’all want me to run on nah??? pic.twitter.com/rwXyAy5mng

— ye (@kanyewest) July 22, 2020

В июле этого года Уэст решил участвовать в предвыборной гонке и зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он заявил, что лозунгом его предвыборной кампании будет – простое «Да!». Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой «космической программы».

Уэст в своем Twitter в субботу опубликовал ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах. Он также выразил свое намерение участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

Трамп со своей стороны заявлял, что одобряет решение Уэста претендовать на пост президента США.