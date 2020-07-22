 

В больнице умер раненный на Донбассе украинский военный

22.07.2020, 6:25, Новости дня

В больнице умер один из двух украинских военнослужащих, раненных сегодня в районе Павлополя Донецкой области. Об этом 21 июля в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Как уточнили в штабе ООС, умерший в лечебном учреждении боец получил осколочные ранения.

Всего с начала суток в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил ранения.

Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль,…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 21. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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