«Грейхаунд»: как Том Хэнкс вышел сухим из Атлантического океана

22.07.2020, 0:25, Новости дня

Как уже сообщалось, американская киноиндустрия замерла, будучи парализована бушующей пандемией коронавируса. Студии откладывают выпуск блокбастеров на более поздние сроки, надеясь на открытие кинотеатров и общее улучшение ситуации. Но компания Sony решила рискнуть, продав прокатные права на новую военную приключенческую ленту «Грейхаунд» (Greyhound) фирме Apple.

Картина с Томом Хэнксом в главной роли доступна в эти дни для коммерческого стриминга на территории США на онлайн-платформе Apple TV+.

Добрый пастырь

Том Хэнкс не только играет главную роль капитана ВМС США Эрнеста Краузе, но и является автором сценария, основанного на книге Сесила Скотта Форестера «Добрый пастырь», вышедшей в 1955 году.

Режиссером Хэнкс пригласил Аарона Шнайдера. Они приступили к работе над этим проектом в 2016 году. Шнайдер начинал свою карьеру как оператор, руководил вспомогательной съемочной группой на «Титанике» Джеймса Кэмерона. На свои деньги снял кроткометражку «Два солдата» по рассказу Уильяма Фолкнера, за которую получил «Оскара» в 2004 году. Его дебютной полнометражной лентой стала картина «Похороните меня заживо» (Get Low) c Робертом Дюваллом и Биллом Мюрреем.

Февраль 1942 года. Капитану Краузе впервые доверено вести охрану конвоя от немецких подлодок в водах Северной Атлантики. 37 судов американского торгового флота с военнослужащими и разнообразными грузами, жизненно важными для борьбы с нацистами, идут в пункт назначения – Ливерпуль. Их охраняют несколько эсминцев ВМС США, действиями которых командует капитан Краузе на головном судне «Килинг», которое в радиопереговорах фигурирует под кодовым именем «Грейхаунд» (в английском переводе – борзая).

В секторе, находящемся вне зоны авиаприкрытия, который моряки называют «черной ямой», конвой атакует группа немецких подлодок. В радиоэфире нацисты горделиво называют свои субмарины «волчьей стаей». Фильм прослеживает критические 48 часов эпопеи морского сражения, в ходе которого Краузе мастерски отражает торпедные атаки врага, в свою очередь, атакуя немецкие субмарины и сводя к минимуму потери конвоя.

В конце фильма приводится статистика этой растянувшейся на несколько лет, с 1939 по 1945 год, битвы в Атлантике. 3500 судов союзников с миллионами тонн грузов были потоплены нацистами, более 72 тысяч человек погибли.

Капитан Краузе в исполнении Тома Хэнкса – демонстративно идеализированная фигура. Он не только образцовый офицер, умеющий быстро загасить конфликт в своей команде и блестяще руководящий боевыми действиями в самых тяжелых условиях. В коротких эпизодах тыловой жизни зритель визит, как капитан красиво ухаживает за девушкой (актриса Элизабет Шу), в которую влюблен. И что особенно важно для его, в сущности, иконописного портрета, – капитан чрезвычайно набожен. Он молится перед каждой трапезой, Библия лежит на прикроватном столике в его каюте, и он сверяется с Писанием в критические минуты.

Таких образцовых героев Хэнкс уже играл в кино, и не раз. Из его недавних ролей вспомним хотя бы Фреда Роджерса («Прекрасный день по соседству») и капитана Салли («Чудо на Гудзоне»). Не случайно его ласково называют «американским папочкой».

Цена компетенции

В целом, критика встретила фильм сдержанно – при всем пиетете перед военной темой и при всей симпатии к Хэнксу.

В очень короткой рецензии (что само по себе уже косвенная оценка фильма) в «Нью-Йорк таймс» Гленн Кенни называет его «на удивление заурядным», подчеркивает, что не все спецэффекты убедительны, и резюмирует, что это «одна из самых поверхностных работ Хэнкса».

Другие рецензенты отмечают скромный масштаб картины, не идущий ни в какое сравнение с двумя недавними эпическими батальными кинополотнами «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «1917» Сэма Мендеса, заслужившими самые высокие оценки экспертов и публики.

Обозреватель сайта BGR.com Крис Смит видит главный недостаток фильма «Грейхаунд» в том, что «большую часть экранного времени не очень понятно, что именно происходит, и тем самым теряется драматизм происходящего».

Как считает Смит, команды, поступающие с капитанского мостика, мало что проясняют для неосведомленного зрителя. И тут стриминг, по мнению Смита, имеет то преимущество, что можно остановить фильм на «паузу», прояснить на Гугле детали военной операции и расшифровать морские термины и морской слэнг.

Такие фильмы комментаторы порой иронически называют «порно о компетенции». Герои этой и других аналогичных историй высокопрофессионально делают на экране свое дело, то есть именно то, что они умеют делать гораздо лучше других.

«В наше хаотическое и неопределенное время владение компетенцией приобретает дополнительную весомость, – пишет Элисон Гиллмор в канадском издании «Виннипег фри пресс». – «Грейхаунд» не выдающееся кино, но оно снято крепко и неброско, и, похоже, отвечает нынешнему культурному запросу. Мы же хотим видеть людей, которые знают, что нужно делать и делают это без шума и фанфар».

«Со всеми на равных»

Помимо Хэнкса, в фильме нет крупных звезд. Одну из второстепенных ролей сыграл его 29-летний сын Чет.

Вполне естественно, что в свете продолжающихся в стране протестов против расизма, проходящих под девизом «Жизни чернокожих что-то значат», в орбиту внимания прессы попал актер Роб Морган. Он сыграл эпизодическую роль одного из моряков «Грейхаунда» Джорджа Кливленда, работника судовой кухни и личного стюарда капитана Краузе. Даже по крохотным эпизодам заметно, что капитан его очень ценит, всецело доверяет ему. Зрители могли ранее видеть Роба Моргана в роли вьетнамского ветерана и смертника в тюремной драме «Просто помиловать» (Just Mercy).

«Это была редкая возможность, – сказал Роб Морган в интервью газете U.S.A. Today. – Традиционно в американском кино участие чернокожих мужчин и женщин во Второй мировой войне недостаточно отражено. Я счастлив, что имею возможность дать голос тем, кто его был лишен. Кливленд понимает Краузе лучше, чем кто-либо еще на корабле. Он полагается на него. Они очень близки».

Как отмечают обозреватели, персонаж Кливленда добавлен в сценарий Хэнксом. «Том хотел отразить участие афроамериканцев в той войне», – пояснил режиссер Аарон Шнайдер.

Известно, что афроамериканцы и другие национальные меньшинства в те годы могли служить на военном флоте лишь в The Messman Branch, подразделении, отвечавшем за питание и обслуживание офицерского состава. (Белым американцам запрещалось служить в этом подразделении ВМС).

«Они обслуживали офицеров, – сказал Морган, – но когда корабль вступал в бой, они брали в руки оружие и воевали со всеми на равных».

По его словам, он провел чуть больше недели вместе с другими актерами на борту корабля «Кидд», отправленного «на пенсию» эсминца типа «Флетчер», находившегося на вооружении ВМС США во время Второй мировой войны. Морган говорил, что много интересного прочитал об участии афроамериканцев в той войне, узнал о 92-й пехотной дивизии США, одной из двух дивизий, в которых разрешалось служить чернокожим, и о «Пилотах Таскиги», «черной» истребительной авиагруппе.

Дигитальная вода

«Главное чудо фильма в том, что после съемок Хэнкс вышел сухим из воды», – писал обозреватель сайта Insider, ссылаясь на реплику режиссера Шнайдера, что тот снял фильм «без капли воды».

По словам режиссера, для создания батальных морских сцен им использовалась комбинация компьютерных спецэффектов, фотограмм и технологий продвинутых видеоигр, в первую очередь, программы NVIDIA WaveWorks, имитирующей водную стихию. Для создания трехмерной модели «Грейхаунда» были сделаны примерно десять тысяч фотографий эсминца «Кидд».

«Каждая капля воды в фильме имеет дигитальное происхождение, – отметил Шнайдер, – как и большая часть сцен, где горят суда. Обычно в морских фильмах для создания разных эффектов используются большие водные резервуары. Здесь этого даже не понадобилось».

Шнайдер открыл вебсайт, посвященный фильму, куда помещалась вся поступавшая из разных источников информация о битве за Атлантику.

«Картинки, линки на YouTube, страницы Википедии, архивные фото высокого разрешения – я собирал все, – рассказал Шнайдер. – В результате на сайте оказалось все, так что когда кто-то из группы хотел что-то узнать или уточнить, ему надо было просто нырнуть на соответствующую страницу сайта».

Реплику «вышел сухим из воды» можно применить к Хэнксу и в другом смысле. Как известно, актер и его супруга актриса и певица Рита Уилсон стали одними из первых звезд Голливуда, у которых был диагностирован коронавирус. Произошло это в марте, когда пара находилась на съемках в Австралии.

Поправившись, Хэнкс и Уилсон стали активно участвовать в просветительских акциях, популяризирующих защитные меры против заражения вирусом, в первую очередь, ношение масок.

Что касается «Грейхаунда», то Хэнкс публично смирился со стримингом, но выразил надежду, что в будущим сможет показать эту картину на большом экране в кинотеатрах, которым, как он считает, адекватной замены нет.