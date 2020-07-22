Британское правительство обвиняют в бездействии во время российского вмешательства

22.07.2020, 0:25, Новости дня

Кремль развернул масштабную кампанию по вмешательству во внутренние дела Великобритании, при этом не встретил сопротивления со стороны правительства, утверждают авторы доклада из парламентского комитета по делам безопасности и разведки. На 50 страницах документа законодатели анализируют попытки России повлиять на общественное мнение перед референдумом о Брексите, а также голосованием о независимости Шотландии в 2014 году, которое авторы называют «Потенциально первой постсоветской попыткой России вмешаться в избирательный процесс в западных демократических государствах».

Комментируя доклад, член парламентского комитета по разведке Стюарт Хоуси заявил, что Россия представляет угрозу национальной безопасности, и «питается паранойей о противостоянии с Западом и желанием вновь предстать в образе сверхдержавы». Он также отметил, что Кремль демонстрирует агрессивность своих намерений именно путем вмешательства в выборы.

Впрочем, насколько эффективными были операции Кремля в Великобритании, в отчете не указано. Как утверждают авторы, подобное заключение сделать невозможно, поскольку, разведсообщество не провело должного расследования действий России. По словам законодателей, правительство предпочло бездействовать даже несмотря на внушительное количество исследований в открытых источниках, указывающих на наличие российский атак.

«Эта ситуация контрастирует с реакцией США на утверждения о российском вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году, где разведсообщество представило свои оценки в течение двух месяцев после голосования, обнародовав свои выводы в открыто доступе», – говорится в докладе.

Работу над докладом парламентский комитет по разведке завершил еще в октябре 2019 года. Но перед парламентским выборами правительство приостановило его публикацию.

«Из доклада мы узнали, что правительство Британии и спецслужбы на уровне формирования политики и оперативной деятельности полностью пренебрегли опасностью, которая исходит от путинской России. А также, что в определенном смысле, они противодействовали попыткам комитета по безопасности и разведки провести расследования», – заявил в эксклюзивном интервью Русской Службе «Голоса Америки» обозреватель Эдвард Лукас, которого также опрашивали в рамках подготовки доклада.

Лукас также отметил, что несмотря на то, что сейчас Великобритания лучше подготовлена к противодействию вызовам со стороны России, чем прошлом, для эффективной борьбы необходимы реформы на законодательном уровне и в сфере противодействия незаконным иностранным капиталам.

Еще до публикации доклада в прессе сообщалось, что документ содержит имена девяти россиян, которые финансирует Консервативную партию. И хотя в обнародованной версии конкретные фамилии не фигурируют, доклад может нанести существенный удар по репутации правящей партии.

По словам аналитика компании Global Counsel Александра Смотрова, именно это стало причиной внутренней борьбы в комитетах парламента и публикации доклада в самый последний рабочий день перед началом летних каникул парламентариев. Он также не исключил применения точечных санкций.

«В Великобритании появились новые инструменты политического воздействия на другие страны. Здесь также была принята версия закона Магнитского, подобная американскому закону, который позволяет применять санкции за нарушение прав человека», – отметил Смотров.

Доклад британских парламентариев был обнародован на фоне возрастающей обеспокоенности в связи с российским вмешательством в предстоящие президентские выборы в США.

Экс-вице-президент Джо Байден, который в ближайшее время должен быть официально утвержден как единый кандидат в президенты от Демократической партии США, накануне предостерег иностранные государства от попыток влиять на избирательный процесс. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что голосование по почте может стать причиной иностранного вмешательства в выборы.