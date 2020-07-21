Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

21.07.2020, 23:54, Новости дня

Житель Ровенской области Максим Кривош, который почти 13 часов удерживал заложников в центре Луцка, выйдя из автобуса, больше минуты ожидал задержания. Видео задержания в Facebook опубликовал житель Луцка Валерий Пельца.

“Видео [о том], как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно…” – таким комментарием сопроводил он опубликованный ролик.

Відео, як терорист здався.А для чого потім була світлошумова граната і БТР? Так і не ясно…Спокійної ночі.Добре, що всі живі!! Posted by Валерій Пельц on Teisipäev, 21. juuli 2020

Первый замглавы СБУ – руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Руслан Баранецкий на брифинге после освобождения заложников объяснял, что бронетехника использовалась в том числе для перестраховки.

“Нужно понимать, что это – преступник. Он может выкинуть что угодно в любую секунду”, – отметил он.

Взрывы, который были слышны в телетрансляции, Баранецкий назвал “техническими”. По его словам, они были нужны для отвлечения внимания.

ВИДЕОВидео: 24 канал / YouTube

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.