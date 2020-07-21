Луцкий террорист сдался после того, как Зеленский опубликовал видео по его требованию – замглавы ОП

21.07.2020, 22:45, Новости дня

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что Максим Кривош, около 13 часов удерживавший заложников в Луцке, сдался по договоренности с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на брифинге в Луцке после освобождения заложников. Пресс-конференцию транслировал телеканал “Украина 24”.

“Президент провел с ним переговоры – отпустили трех человек. После этого президент опубликовал пост – после этого были выпущены все другие люди. Такая договоренность была”, – сказал Тимошенко.

По всей видимости, речь идет о видео, на котором Зеленский рекомендует смотреть фильм “Земляне” (вскоре после освобождения заложников президент удалил этот пост).

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. По данным СБУ, никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако глава МВД Арсен Аваков позже опроверг эту информацию.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.