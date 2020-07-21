 

CNN – падающие рейтинги заставили Трампа надеть маску

21.07.2020, 22:20, Новости дня

Похоже, президент Дональд Трамп кардинально поменял точку зрения по ношению масок: теперь американский лидер заявляет, что это «патриотично», и лично подаёт пример. Как передаёт CNN, столь резкая смена взглядов связана с падающими рейтингами главы Белого дома и тем, что его советникам, наконец, удалось до него достучаться и объяснить, что ради переизбрания нельзя и дальше отмахиваться от темы коронавируса.

Дана, президент, похоже, наконец, поменял своё отношение к защитным маскам, после того как на протяжении нескольких месяцев всячески принижал и даже высмеивал их значимость. Вы готовили материал об этой перемене позиции президента по маскам — что говорят?

 

ДАНА БЭШ, коррспондент CNN: Одно слово: «опросы». Об этом говорят источники, которым известно, что думает президент. Именно опросы общественного мнения стали основной причиной, заставившей его после нескольких месяцев «сменить пластинку», назвать ношение маски «патриотичным», сфотографироваться в ней и опубликовать это в Twitter. 

Причём речь идёт не столько об опросах, согласно которым люди понимают и серьёзно относятся к необходимости носить маску и тому, как это влияет на государственную политику и здоровье окружающих. По моей информации, куда более важную роль здесь играют опросы, демонстрирующие рейтинг  президента. Как известно, и мы уже какое-то время назад об этом сообщали, его рейтинг существенно упал. Поэтому людям, которые уже давно пытались до него достучаться, за минувшие выходные и этим утром всё же удалось убедить президента, что существует связь, что его переизбрание будет тесно связано с темой коронавируса и что его падающий рейтинг напрямую связан с его неспособностью или нежеланием перестать отмахиваться от коронавируса, чем он занимался с самого начала. 

Вот почему сегодня мы видим то, что видим. Кроме того, президент утверждает, что собирается в той или иной форме возобновить брифинги.

 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 июля 2020 года.





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