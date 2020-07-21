 

Иран пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

21.07.2020, 21:48, Новости дня

Верховный правитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми сообщил о том, что Тегеран обязательно нанесет ответный удар вооруженным силам США за убийство генерала Касема Сулеймани.

«Американцы убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесет ответный удар», – приводит слова верховного правителя Ирана его пресс-служба. «США являются противниками сильного и независимого Ирака», – передает ТАСС слова Хаменеи.

Он добавил, что «Тегеран не вмешивается в отношения Багдада и Вашингтона». «Однако мы надеемся, что наши иракские друзья поймут, кто такие американцы и что от их присутствия в любой страны одни беды и разрушения», – отметил Хаменеи.

Во вторник аль-Казыми прибыл с визитом в Тегеран. Это первая его зарубежная поездка после вступления в должность премьера. Политик должен был совершить первый иностранный визит в статусе премьера Ирака в Саудовскую Аравию 20 июля. Однако было решено отложить визит в Эр-Рияд в связи с госпитализацией короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Полицейские нашли четырехлетнего малыша, пробиравшегося к маме по трассе в Подмосковье

29.05 / Политика: РФ должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

22.05 / В Новосибирске научились диагностировать психические расстройства по голосу

28.05 / «Снова дали себя облапошить» — обозреватель Marianne оценил «успехи» Парижа в соглашении с Берлином по экономике

27.06 / Незаконная вырубка леса за три года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен – Фирсов

18.06 / В Роскосмосе оценили планы США по милитаризации космоса

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

11.05 / Турция пригрозила возмездием силам Хафтара в Ливии

03.06 / Спасенная Бокерией пациентка ответила оскорбившему кардиохирурга Навальному

18.06 / Шарий: Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска