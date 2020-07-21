Иран пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

21.07.2020, 21:48, Новости дня

Верховный правитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми сообщил о том, что Тегеран обязательно нанесет ответный удар вооруженным силам США за убийство генерала Касема Сулеймани.

«Американцы убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесет ответный удар», – приводит слова верховного правителя Ирана его пресс-служба. «США являются противниками сильного и независимого Ирака», – передает ТАСС слова Хаменеи.

Он добавил, что «Тегеран не вмешивается в отношения Багдада и Вашингтона». «Однако мы надеемся, что наши иракские друзья поймут, кто такие американцы и что от их присутствия в любой страны одни беды и разрушения», – отметил Хаменеи.

Во вторник аль-Казыми прибыл с визитом в Тегеран. Это первая его зарубежная поездка после вступления в должность премьера. Политик должен был совершить первый иностранный визит в статусе премьера Ирака в Саудовскую Аравию 20 июля. Однако было решено отложить визит в Эр-Рияд в связи с госпитализацией короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани.