Силовики взяли штурмом автобус, захваченный террористом

21.07.2020, 21:45, Новости дня

Около 21.40 к автобусу, в котором Максим Кривош почти 12 часов удерживал заложников, подъехал БТР и силовики вошли в салон. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал “Украина 24”.

Луцкий телеканал “Перший” сообщил, что Кривош сдался силовикам. В то же время на трансляции были слышны выстрелы уже после того, как террорист сдался.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире “Украины 24” сказал, что заложники освобождены.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter, что никто из заложников не пострадал.

Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. Сам террорист заявлял как минимум об одном раненом заложнике.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.