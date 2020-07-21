 

МВД о захвате автобуса в Луцке: Заложники освобождены

21.07.2020, 21:45, Новости дня

В Луцке освободили всех заложников, которых 21 июля в центре города захватил в автобусе Максим Кривош. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“Насколько мне известно, несколько минут назад лицо, которое захватило заложников, вышло из автобуса. Однако сейчас ситуация меняется поминутно. …Я только что получил видео о том, как заложники освобождены из автобуса”, – сказал он.

Замглавы МВД подветрдил, что речь идет об освобождении всех заложников.

По словам Геращенко, “переговоры – это всегда лучше любых спецопераций, которые могут привести к гибели заложников”.

“Жизнь людей максимально дорога в данном случае”, – подчеркнул он.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители включительно с руководством МВД и СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Сначала освободили трех заложников. Геращенко утверждал, что об этом договорился первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Позже замглавы МВД изменил свой пост, отметив, что Коваль “забрал заложников”.

После этого в Офисе президента заявили, что трех человек освободили благодаря разговору Кривоша с главой государства Владимиром Зеленским. Перед этим президент выполнил одно из требований Кривоша – снять видео с рекомендацией посмотреть фильм “Земляне”, снятый в 2005 году. Глава государства снялся в шестисекундном ролике.

Геращенко рассказывал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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