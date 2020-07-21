 

Ворвавшийся в прямой эфир политика рыжий кот прославился в Сети

21.07.2020, 21:30, Новости дня

Член шотландского парламента от партии Ochil & South Perthshire Джон Николсон повеселил пользователей интернета, когда во время его речи в кадре неожиданно появился питомец, закрыв лицо хозяина своим хвостом.

Политик выступал на тему размещения субтитров на детском телевидении, когда его питомец, неожиданно появившийся в кадре, закрыл лицо своего хозяина пушистым хвостом, передает Рен ТВ.

Через несколько секунд все участники онлайн-совещания уже едва могли сдержать смех, а члену парламента извинился за забавное происшествие.

Уже после эфира Николсон рассказал о питомце в своем Twitter. Оказалось, что кота зовут Роджо, а в день эфира он очень хотел погулять и таким образом звал хозяина.

Rojo getting very impatient because of my many hours zooming. He’s waiting for me to go out for a walk with him. pic.twitter.com/umL7iOMnDv

— JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) July 21, 2020  

Rojo chilling. #catsoftwitter #gingers pic.twitter.com/gmZ0D5VNOs

— JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) May 26, 2020  





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