 

Газпром вышел из капитала компании – оператора ГТС Латвии

21.07.2020, 20:48, Новости дня

Газпром завершил сделку по продаже 34,1% латвийского оператора газотранспортной системы AS Conexus Baltic Grid, говорится в сообщении компании.

Покупателем стала латвийская государственная компания Augstsprieguma Tikls (оператор системы электропередачи). В результате сделки Augstsprieguma Tikls увеличила долю в операторе ГТС до 68,46%, передает ТАСС.

Уточняется, что еще 29,06% владеет MM Infrastructure Investments Europe Limited.

Аукцион по продаже акций AS Conexus Baltic Grid завершился в конце прошлого года. Начальная цена торгов составляла 79 млн евро, минимальная – 70 млн евро. Шаг понижения цены – 1 млн евро, шаг повышения – 500 тыс. евро.





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