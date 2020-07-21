 

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

21.07.2020, 20:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке, захвативший заложников.

Видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского.

«Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем», – говорит он в видеообращении по просьбе луцкого туриста.

Ранее Зеленский вступил в переговоры со злоумышленником, после чего тот отпустил троих заложников.

До этого сообщалось, что Максим Кривош потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе, а от Зеленского – призвать всех посмотреть фильм «Земляне».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни

28.06 / Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

11.06 / Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 2 млн

28.06 / Трамп объявил о прекращении актов вандализма в США

15.05 / В Польше призвали союзничать с США в свете «российской угрозы»

10.05 / Столтенберг подчеркнул намерение НАТО оставаться ядерным альянсом

12.05 / “Я – оптимист”. Шмыгаль сообщил, когда в Украине может возобновить работу общественный транспорт

15.07 / Кремль назвал выборы президента внутренним делом Белоруссии

20.06 / Помпео назвал СПЧ убежищем для диктаторов

20.07 / Москва призвала Киев выполнить обязательства по минским соглашениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска