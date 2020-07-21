Зеленский выполнил требование луцкого террориста

21.07.2020, 20:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке, захвативший заложников.

Видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского.

«Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем», – говорит он в видеообращении по просьбе луцкого туриста.

Ранее Зеленский вступил в переговоры со злоумышленником, после чего тот отпустил троих заложников.

До этого сообщалось, что Максим Кривош потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе, а от Зеленского – призвать всех посмотреть фильм «Земляне».