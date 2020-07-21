 

На выборах в Верховную Раду “Слугу народа” готовы поддержать 27,9% украинцев – опрос

21.07.2020, 20:37, Новости дня

На выборах в Верховную Раду “Слугу народа” готовы поддержать 27,9% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились, кого будут поддерживать. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 21 июля.

На втором месте “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которую готовы поддержать 18% опрошенных. Следом идет “Европейская солидарность” – 14,7%.

Также в пятерке лидеров “Батьківщина” (11,4%) и Радикальная партия Ляшко (5,2%).

Уровень поддержки остальных партий – ниже 5%.

Опрос Социологической группы “Рейтинг” проводился 16–17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего социологи опросили 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составила не более 2,2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

“Слуга народа” сформировала в парламенте монобольшинство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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