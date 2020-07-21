NBC – с восьми вечера всё закрыто — в Майами ввели комендантский час из-за эпидемии

21.07.2020, 20:10, Новости дня

В Майами отныне действует комендантский час, начинающийся в 20.00, пишет NBC. Как поясняет телеканал, власти города приняли это решение на фоне рекордного всплеска заболеваемости Covid-19 в штате Флорида. При этом, несмотря на рост числа заболевших в стране, американцы продолжают вести себя легкомысленно, устраивая уличные вечеринки без соблюдения дистанции и средств защиты,отмечается в репортаже.

На знаменитой улице Оушен Драйв в Майами Бич днём жизнь идёт как обычно, однако вечером праздник заканчивается.

МУЖЧИНА: Всё закрыто. Всё. В восемь вечера уже ничего не работает.

Комендантский час, начиная с восьми часов вечера — самый ранний на юге Флориды.

ЭРНЕСТО РОДРИГЕС, сотрудник Департамента полиции Майами Бич: Мы видели, как по Майами Бич ходят большие толпы людей, которые не соблюдают рекомендации о социальной дистанции, не носят средств защиты на лице.

Сегодня цифры по коронавирусу во Флориде остаются самыми высокими в стране. В воскресенье было выявлено ещё почти 12,5 тыс. инфицированных, а общее число заболевших в штате достигло 350 тыс. Власти округа Майами-Дейд временно приостановили публикацию данных о проценте людей с положительным результатом теста на коронавирус. По последним данным, таких было 27%. Как заявили представители округа NBC News, в понедельник чиновники должны встретиться с составителями статистики и обсудить расхождения в методике подсчёта результатов тестирований.

О происходящем говорят не только цифры, но и свидетельства очевидцев. Уличные вечеринки, вроде этой, прошедшей в округе Осеола в прошлые выходные, серьёзно беспокоят представителей властей.

Положение ухудшается не только во Флориде, но и в других очагах — таких как Хьюстон.

ЭЛИСОН ХЕДДОК, Медицинский колледж Бейлора: Больше половины мест в техасских больницах сегодня заняты пациентами с положительным анализом на Covid-19.

Техас приближается к рекордным показателям, всё ещё приходя в себя от шока после субботних новостей о больных детях.

КОРРЕСПОНДЕНТ NBC: Мы выявили Covid-19 у 85 детей в возрасте до двух лет. Как это возможно?

ЭЛИСОН ХЕДДОК: Covid-19 поражает всех, независимо от возраста. Он поражает и совсем юных, и совсем старых.

Происходящее в Калифорнии становится ещё одним вселяющим тревогу подтверждением этой реальности. Вещающий в области залива Сан-Франциско телеканал KNTV обнаружил около тысячи случаев заражений в детских садах по всему штату.

АНТОНИО ЛАБРАДОР, сотрудник подготовительного отделения школы Fairy Horizons: необходимо убедиться, что центр делает всё возможное, чтобы вирус не распространялся.

В Лос-Анджелесе, где общее число заражённых достигло 153 тысяч, мэр склоняется к повторному закрытию на карантин.

ВЕДУЩИЙ CNN: Насколько должно ухудшиться положение, чтобы вы почувствовали необходимость выпустить новый указ о введении режима самоизоляции?

ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса: Что ж, я думаю, мы в двух шагах от этого…

Нью-Йорк, где эта черта уже была пройдена, а в понедельник наступает четвёртая фаза открытия, надеется, что сцены, подобные этой, не спровоцируют скачка назад. Уличная вечеринка в районе Астория в Квинсе выглядит как пособие: «Чего не стоит делать во время мировой пандемии». Сотни людей веселятся на близком расстоянии, без масок — очередное напоминание о том, что американцам не следует ослаблять оборону в период этого кризиса.

Дата выхода в эфир 19 июля 2020 года.