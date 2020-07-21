Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду – Геращенко

21.07.2020, 19:31, Новости дня

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с заложниками, разрешил передать им воду. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль”, – написал он.

Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль. Posted by Антон Геращенко on Teisipäev, 21. juuli 2020

Ранее, по словам Геращенко, луцкий террорист не позволял передать воду заложникам, которые несколько часов пребывают в захваченном автобусе.

Утром 21 июля Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.