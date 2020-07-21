 

Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду – Геращенко

21.07.2020, 19:31, Новости дня

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с заложниками, разрешил передать им воду. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль”, – написал он.

Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Posted by Антон Геращенко on Teisipäev, 21. juuli 2020

Ранее, по словам Геращенко, луцкий террорист не позволял передать воду заложникам, которые несколько часов пребывают в захваченном автобусе.

Утром 21 июля Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Лавров посоветовал Европе «не отрываться от родного материка»

18.06 / С 23 июня на московских вокзалах откроются кафе и рестораны

12.07 / Стерненко заявил, что расследование третьего нападения на него официально остановили

14.05 / Назван главный влияющий на температуру планеты фактор

09.07 / В Белграде после протестов отказались от введения комендантского часа

15.05 / Политика: Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

09.06 / Россия пообещала ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике

09.06 / Безлюдная Москва, прощай: столица оживает после снятия ограничений

13.07 / «Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

14.07 / Стало известно о попытке Ефремова откупиться от сотрудника ДПС после смертельной аварии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска