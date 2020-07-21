 

Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»

21.07.2020, 19:30, Новости дня

Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до «безопасного порта» после бури, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе», – передает РИА «Новости» его слова.

Итальянский министр также отметил, что в ходе эпидемии он принимал решения, которые «не давали ему спать».

«Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина», – добавил Сперанца.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом, при этом заявили о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / COVID-19 в Британии. В стране 377 летальных исходов за сутки

03.07 / СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

18.06 / Труханов, Саакашвили, Кивалов, Леонов, Спивак. Соцопрос определил пятерку самых популярных политиков Одессы

02.07 / Плебисцит или «покушение на суверенитет народа»?

21.05 / Комитет Сената США хочет получить информацию о работе сына Байдена в Украине

18.07 / В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

22.05 / За уход за могилами репрессированных – штраф 

09.05 / «Волонтеры Победы» помогли провести ветеранам Великой Отечественной встречи в онлайн-формате

14.05 / РПЦ сократила отчисления от храмов, монастырей и епархий

14.06 / Обновленный кроссовер Geely GS появился в продаже в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска