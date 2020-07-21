Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»

21.07.2020, 19:30, Новости дня

Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до «безопасного порта» после бури, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе», – передает РИА «Новости» его слова.

Итальянский министр также отметил, что в ходе эпидемии он принимал решения, которые «не давали ему спать».

«Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина», – добавил Сперанца.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом, при этом заявили о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом.



