На Донбассе сегодня ранены уже двое украинских военнослужащих

21.07.2020, 18:22, Новости дня

21 июля на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом в сводке по состоянию на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“21 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня… За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского Луганской области, а также возле Павлополя и Гнутово в Донецкой области.

“В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются”, – рассказали в штабе ООС.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 21 липня 2020 року#ООС… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 21. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.